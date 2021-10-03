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الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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الأخبار

اليوم.. الأوقاف توزع 12 طنًا من لحوم الأضاحي بـ5 محافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الأوقاف  توزيع 12 طنًّا من لحوم الأضاحي الأحد على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: ( القاهرة- المنيا- الفيوم- بني سويف- البحر الأحمر )، بواقع ( 3 ) أطنان لمحافظتي ( القاهرة- المنيا ) و( 2 ) طن لكل من محافظات ( الفيوم- بني سويف- البحر الأحمر )، وذلك للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع.

وقالت الوزارة يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 1039 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).