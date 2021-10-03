اليوم.. جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية عن ريادة الأعمال وصناعة السينما

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:00 ص

تنعقد مساء اليوم بمكتبة الإسكندرية، الجلسة الحوارية "السينماتيك بين ريادة الأعمال وصناعة السينما" في إطار فعاليات قمة "تكني" التي تعد من أشهر القمم في مصر ودول البحرالمتوسط والمعنية بتجمع رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة والمستثمرين والخبراء في مختلف المجالات والصناعات.

وقال عدلي توما المؤسس لمسار "السينماتيك" الحاصل على حقوق الملكية الفكرية في مصر والعالم، إن الجلسة الحوارية تنظمها جيمناي إفريقيا بحضور مجموعة من خبراء وصناع السينما على رأسهم المخرج رامي رزق الله والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان لأفلام المرأة ومي سلامة الشريك المؤسس لمنصة صناعة الإبداع وسط جمهور من المبتكرين ورواد الأعمال من كافة الأنحاء والذين يتولى مسار "السينماتيك" تدريبهم وإشراكهم في كافة الفعاليات المهتمة بإدخال التكنولوجيا المتطورة في صناعة السينما والجمع بين عالمي ريادة الأعمال والسينما.