اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى في كفر الشيخ

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:31 ص

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن قرى شباس الملح، أبو مندور، دمنكة، صيفر البلد، وبركات، الأحد، من العاشرة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر وذلك لإجراء صيانة طارئة.

وفي سياق آخر، شدد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، يوم السبت، علي تكثيف أعمال الإنارة العامة وعمليات النظافة اليومية وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ونقلها للمقالب الوسيطة والعمومية بالقرى والمدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وفى هذا السياق، نفذ قسم النظافة العامة بالمدينة، بإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة، حملة نظافة استهدفت رفع القمامة والتراكمات من الشوارع والأحياء مرتين يوميًا، بجانب تفريغ صناديق القمامة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة، باستخدام سيارات الحملة الميكانيكة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بجانب رفع مخلفات القمامة والتراكمات من السوق العمومي بالمدينة