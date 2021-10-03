اليوم.. الآثار تبدأ المرحلة الثانية لحملات تنظيف وصيانة التماثيل بالميادين

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 05:30 ص

تبدأ وزارة السياحة والآثار اليوم الأحد ولمدة 30 يومًا، تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة التي دشنتها الوزارة بداية العام الجاري، لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن هذه الحملة تهدف إلى إظهار التماثيل سواء الأثرية أو غير الأثرية التي تزين الميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها، وذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، مؤكدًا أن جميع أعمال التنظيف والصيانة تتم بأيادي مرممي المجلس الأعلى للآثار لما لديهم من خبرة في هذا المجال.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، أن أعمال الصيانة الدورية تشمل إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة؛ بالإضافة إلى حماية وعزل العناصر المعدنية، وصيانة العناصر الحجرية، وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.

وتستمر هذه المرحلة لمدة شهر تقريبًا وتشمل نحو ٨٠ ميدانًا في محافظات كل من: القاهرة والجيزة والفيوم وسوهاج وبني سويف وأسيوط والمنيا والإسكندرية والبحيرة وشرق الدلتا والبحر الأحمر والإسماعيلية وبورسعيد.