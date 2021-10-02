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السبت 02 أكتوبر 2021
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داليا عبد الرحيم
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سياسة

نواب ونائبات قادمات: القضاء المصري له مكانة خاصة

ناهد شاكر
ناهد شاكر
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أكدت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية أن مؤسسة القضاء المصري لها مكانة خاصة، داخل نفوس المصريين، وعلى مدار التاريخ يكن لها المصريون كل التقدير والإجلال لما تحققه من عدالة ويشهد التاريخ على انحيازها لجانب الحق دوما وذلك بمناسبة يوم القضاء المصري. 

وأضافت في بيان اليوم أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاة وشهدائهم الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن الوطن جنبًا إلى جنب مع رجال الجيش والشرطة، يعد دلالة على تقدير الدولة للدور الوطني الجليل الذي قاموا به على مدار تاريخ الوطن، كما ان الدولة المصرية لا تنسى أبنائها وكل من يضحى من أجلها.
وأشادت بما يتم من تطوير متكامل وغير مسبوق للمنظومة القضائية في مصر والذي يشمل المقرات والآليات واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجيا الحديثة داخل المحاكم والنيابات، وكذلك التنسيق بين كافة الهيئات القضائية المختلفة، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة التي كنا نتطلع إليها.

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