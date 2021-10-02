مشاهدة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد اليوم 2-10-2021 الدوري الإسباني

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بعد ما نشرته «البوابة نيوز» عن شطب أجزاء «حديقة الأسماك» من الآثار.. النائبة سميرة الجزار: التقرير دفعني للتقدم باستجواب عاجل.. «صالح»: لماذا أصدرت اللجنة القرار وهي التي وافقت على التسجيل؟