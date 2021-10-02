مشاهدة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد اليوم 2-10-2021 الدوري الإسباني

تنطلق اليوم فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد ضمن منافسات " الليجا " الدوري الاسباني لكرة القدم للموسم الحالى 2021، وتقام المباراة في مدينة مدريد بإسبانيا وعلي ملعب " واندا ميتروبوليتانو "،وننقل عبر موقعنا البوابة بث مباشر مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد.
بث مباشر مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد
يستضيف نادى اتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على ارضه نادى برشلونة في لقاء مساء اليوم وسوف يتم نقل فاعليات مباراة اليوم من خلال قناه بي إن سبورت بريموم 1 بتعليق حفيظ دراجي.
يقع نادى برشلونه في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري وفى جعبته اثنا عشر نقطه تمكن البارسا من جمعهم من خلال تحقيق الفوز فى ثلاث لقاءات وتعادل في ثلاث مبارايات وله مباراة مؤجلة ، ويسعى البارسا جيدا للقاء اليوم للاستحواذ على النقاط كامله لتحسين مركزه بجدول الترتيب والاقتراب من المربع الذهبى .
وعلى الناحيه الاخرى يتواجد نادى اتلتيكو مدريد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري و يسعى الى تحقيق الفوز فى لقاء اليوم لتحسين مركزه بجدول الترتيب وزياده عدده نقاطه وحاليا يمتلك فى رصيده اربعة عشر نقطه.