ads
السبت 02 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
s

العالم

تركمانستان تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لأفغانستان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح رئيس تركمانستان، قربان قولي بيردي محمدوف، بأن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.
وأشار محمدوف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم السبت إلى أن تركمانستان تقدم المساعدة لأفغانستان على أساس منتظم، حيث ترسل قوافل من المساعدات الإنسانية إلى كابول وتبني المدارس والمستشفيات في المناطق الريفية وتدرب الموظفين المحليين.
وقال: "أود أن أشير إلى أنه تم مؤخرًا اتخاذ قرار بإرسال شحنة إنسانية أخرى كدليل على الصداقة وحسن الجوار، وكل هذا، بالطبع، ممول من موارد تركمانستان الخاصة، ونعتزم مواصلة التقليد الجيد المتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني الشقيق في المستقبل، وأنا واثق من أن السلام والوفاق سيترسخان قريبا على الأراضي الأفغانية، خاصة مع ماضيها التاريخي الغني".

تركمانستان أفغانستان مساعدة الإنسانية المساعدات الإنسانية