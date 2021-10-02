تركمانستان تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان

السبت 02/أكتوبر/2021 - 05:31 م

صرح رئيس تركمانستان، قربان قولي بيردي محمدوف، بأن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وأشار محمدوف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم السبت إلى أن تركمانستان تقدم المساعدة لأفغانستان على أساس منتظم، حيث ترسل قوافل من المساعدات الإنسانية إلى كابول وتبني المدارس والمستشفيات في المناطق الريفية وتدرب الموظفين المحليين.

وقال: "أود أن أشير إلى أنه تم مؤخرًا اتخاذ قرار بإرسال شحنة إنسانية أخرى كدليل على الصداقة وحسن الجوار، وكل هذا، بالطبع، ممول من موارد تركمانستان الخاصة، ونعتزم مواصلة التقليد الجيد المتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني الشقيق في المستقبل، وأنا واثق من أن السلام والوفاق سيترسخان قريبا على الأراضي الأفغانية، خاصة مع ماضيها التاريخي الغني".