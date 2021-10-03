موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:59 ص

يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى مباراة قمة امام نظيره مانشستر سيتى في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المواجهة بين الريدز والسيتزنز فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول ضمن منافسات الجولة السابعة، من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج» .

وتأتى القمة هذا الموسم مبكرًا، بين حاملي لقب الدوري الإنجليزي في أخر موسمين وأصبح عنوانها «صراع الصدارة» ما بين مانشستر سيتى وليفربول، وبين الألمانى يورجن كلوب، والأسبانى بيب جوارديولا، وزعامة صلاح لقائمة هدافى البريميرليج.

ويمتلك رفاق الفرعون المصري محمد صلاح 14 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بينما ياتي مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 13 نقطة. وستكون فارقة فى تاريخ المواجهات بين بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، وغريمه يورجن كلوب مدرب ليفربول، الذى يعد من أكثر المدربين فوزًا على الإسبانى.

وكان يورجن كلوب يتفوق على جوارديولا فى المواجهات المباشرة، قبل أكتوبر من عام 2018، ليأتى التفوق وتصحيح الأوضاع بعدها، لينجح المدرب الإسبانى فى آخر 6 مواجهات من تحقيق الفوز فى 4 لقاءات، والتعادل فى واحدة، والهزيمة فى أخرى، ليتساوى المدربان فى عدد المواجهات بينهما بـ 9 انتصارات لكل مدرب.

ويسعى كل مدير فنى لاقتناص الفوز، للعبور بنفسه وبفريقه للصدارة، والتربع على عرش البريميرليج، بعدما أصبح بيب جوارديولا أكثر مدير فنى حقق الانتصارات فى تاريخ مانشستر سيتى بعد فوزه على تشيلسى فى الجولة الماضية بهدف دون رد.

كما يدخل الفرعون المصرى محمد صلاح موقعة الليلة بتحديات كبيرة، حيث يأمل فى مواصلة إحراز الأهداف الذى تحقق فى المباريات الأخيرة، وجعله يأتى فى صدارة هدافى الدورى حتى الآن، برصيد 5 أهداف، وذلك بالتساوى مع جيمي فاردى وميشيل انطونيو، كما يخطط لتسجيل مزيد من الأهداف خاصة أنه يحتاج لهدفين لمعادلة رقم ديديه دروجبا أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا في البريميرليج برصيد 104 بينما يمتلك "مو" 102 هدفا .