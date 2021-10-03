ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام إسبانيول بالدوري الإسباني

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 08:00 ص

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره إسبانيول في ملعب "باور 8" عند الرابعة والربع مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني في مواجهة محفوفة بالمخاطر للفريق الملكي.

ويسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاستعادة توازن الفريق في "الليجا" بعدما تعادل في الجولة الأخيرة مع فياريال على ملعب "سانتياجو برنابيو" كما خسر على نفس الملعب من نادي شيريف المولدوفي في دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف في مفاجأة من العيار الثقيل.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة بينما ياتي إسبانيول في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط ويحاول تحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر في جدول الدوري.

وفي باقي مباريات الأسبوع يستضيف فريق خيتافي نظيره ريال سوسييداد في السادسة ونصف مساء وفي نفس التوقيت يلعب فياريال مع ريال بيتيس وتختتم مواجهة اليوم بلقاء أشبلية مع غرناطة.