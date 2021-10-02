أسعار العملات بداية تعاملات اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:27 ص

استقرت أسعار العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت في البنوك و شركات الصرافة .

واستقر سعر الدولار الامريكي امام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم ، ليسجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري لدى البنك المركزي المصري إلى 18.23 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر )سجل سعر اليورو إلى 18.16 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري إلى 21.10 جنيه للشراء و21.28 جنيه للبيع.

و فيما يتعلق بالعملات العربية ، و علي راسها أسعار "الريال السعودي والدرهم الاماراتي والدينار الكويتي" في مصر بداية تعاملات اليوم ، فقد استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وسجل متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه ؛ لدى البنك المركزي المصري عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري 51.87 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.