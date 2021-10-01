الصحة العالمية تحذر من أمر خطير بشأن كورونا في إفريقيا

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 02:49 م

أعلنت منظمة الصحة العالمية، انخفاض حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم خلال الأسبوع الماضية.

وحسب "أسوشيتد برس" الأمريكية، قالت منظمة الصحة العالمية في تقييمها الدوري إن الحصيلة العالمية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا مستمرة في الانحسار، منذ الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحة العالمية أن أكبر انخفاض في الإصابات الجديدة رصد في الشرق الأوسط وغرب المحيط الهادئ والأمريكتين.

وأشارت إلى أن الصحة العالمية أبلغت لأول مرة عن انخفاض كبير بالإصابات منتصف سبتمبر بـ4 ملايين إصابة جديدة، مع حدوث انخفاض في جميع مناطق العالم، وهي المرة الأولى منذ أكثر من شهرين التي انخفضت فيها إصابات كورونا.

وقالت إن "جميع المناطق سجلت انخفاضا في الوفيات بأكثر من 15 بالمائة، باستثناء أوروبا، حيث كان عدد الوفيات مماثلا للأسبوع السابق، وإفريقيا حيث كان هناك ارتفاعا بنحو 5 بالمائة"، في انخفض عدد الوفيات بنحو الربع في آسيا.

وحذرت من "احتمال ارتفاع أعداد الإصابات مع دخول الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث ينتشر المرض بسهولة أكبر خلال فصل الشتاء لقضاء الناس وقت أطول في الأماكن المغلقة".

وعرضت قناة سكاى نيوز عربية، أن منظمة الصحة العالمية تحذر من نقص حاد للقاحات فيروس كورونا في إفريقيا.

وجاء فى الفيديو ان هناك نقص حاد فى لقاحات كورونا بالقارة الأفريقية.

