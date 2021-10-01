اليوم.. ذكرى ميلاد «الكحلاوي.. مداح النبي»

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:10 ص

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «محمد الكحلاوي .. مداح النبي» ففي مثل هذا اليوم الأول من أكتوبر وُلد صاحب القدرات المتعددة الذي تنوع بين الغناء البدوي والشعبي والديني والتمثيل، مدّاح النبي محمد الكحلاوي.

وُلد محمد الكحلاوي بمنيا القمح في محافظة الشرقية، وماتت والدته أثناء ولادته ولم يُكمل عامه الأول حتى مات والده، وتولى رعايته خاله الفنان مجاهد الكحلاوي الذي كان معاصرا للفنان صالح عبدالحي وتعلّم منه فنون الغناء، وكانت بدايته الفنية من خلال إنشاد المواويل الشعبية ثم التحق بفرقة عكاشة وعمل بالإذاعة منذ نشأتها عام 1934 وانتخب نقيبا للموسيقيين عام 1945م.

ولحّن أكثر من 600 لحن ديني من مجمل إنتاجه الذي قارب 1200 لحن ولم تكن الأغنية الدينية تعرف بمفهومها الحالي إذ اقتصرت في ذلك الوقت على التواشيح الدينية، لكنه أصبح الأسس الخاصة بها وأصبحت الأغنية الدينية تغنى بنوتة موسيقية وفرقة كاملة وقد تلون في غنائه بين الغناء والإنشاد والسير والملاحم والأوبريتات، لذلك فقد لمع الكحلاوي في الغناء الديني ولاقت أغنياته حفاوة عند جمهوره وأصبحت تُذاع في كل المناسبات الدينية.

