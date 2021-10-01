ads
الجمعة 01 أكتوبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

المغرب يعلن التخفيف الجزئي من قيود كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الحكومة المغربية  يوم الخميس، التخفيف الجزئي من القيود المفروضة للوقاية من جائحة كورونا، من خلال تقليص أوقات الإغلاق الليلي وإعادة فتح عدد من المرافق المغلقة، شريطة التوفر على جواز التحصين بجرعتين.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية أنه تقرر جعل إجراءات الإغلاق الليلي تبتدئ من الحادية عشرة مساءً إلى الخامسة صباحاً، والسماح للمقاهي والمطاعم بالعمل إلى غاية التوقيت المذكور، مع إعادة فتح عدد من المرافق الاجتماعية والترفيهية والثقافية والرياضية التي كانت مغلقة سابقاً.
وأرجع البيان أسباب اتخاد هذا القرار إلى النقص المسجل في عدد حالات الإصابة والوفاة بالفيروس، وتقدم عملية التطعيم.

جائحة كورونا الأصابة الحكومة المغربية قيود كورونا