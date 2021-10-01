المغرب يعلن التخفيف الجزئي من قيود كورونا

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:13 ص

أعلنت الحكومة المغربية يوم الخميس، التخفيف الجزئي من القيود المفروضة للوقاية من جائحة كورونا، من خلال تقليص أوقات الإغلاق الليلي وإعادة فتح عدد من المرافق المغلقة، شريطة التوفر على جواز التحصين بجرعتين.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية أنه تقرر جعل إجراءات الإغلاق الليلي تبتدئ من الحادية عشرة مساءً إلى الخامسة صباحاً، والسماح للمقاهي والمطاعم بالعمل إلى غاية التوقيت المذكور، مع إعادة فتح عدد من المرافق الاجتماعية والترفيهية والثقافية والرياضية التي كانت مغلقة سابقاً.

وأرجع البيان أسباب اتخاد هذا القرار إلى النقص المسجل في عدد حالات الإصابة والوفاة بالفيروس، وتقدم عملية التطعيم.