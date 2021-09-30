العدل تصدر قرارا بتوفير خدمة الترجمة للمحررات الرسمية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:00 م

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 6164 لسنة 2021، بزيادة ثمن النماذج الجديدة المؤمنة من 10 جنيهات إلى 20 جنيها.

كما أصدر قرار رقم 6166 لسنة 2021 بتوفير خدمة الترجمة للمحررات الرسمية الصادرة عن مكتب توثيق الأحوال الشخصية "توثيق زواج الأجانب" مقابل 1000 جنيه.

وفي ذلك الصدد تابعت وزارة العدل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بجميع مكاتب ومقرات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا.

وشددت الوزارة في بيان لها على استمرار اتخاذ كافة هذه الإجراءات بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للقناع الواقي، والتطهير الدوري والمستمر لجميع المكاتب علي مستوى الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.