صحفي "البوابة نيوز" يكشف تفاصيل انتحار محام بالمعصرة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 10:06 م

عرض برنامج "ضد الفوضى" على فضائية «HBC»، الذي يقدمه الإعلامي المستشار وائل أبو شوشة، خبر موقع «البوابة نيوز»، والذي يتناول انتحار محام بسبب صدر ضده أحكام قضائية، بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وكشف محمود عياد، نائب رئيس قسم الحوادث بـ«البوابة نيوز»، تفاصيل الواقعة، بأن بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة المعصرة، بلاغا من زوجة محام يدعى "م.ع"، 50 سنة، مفاده تلقيها اتصال هاتفي من زوجها يخبرها عقد نيته على الانتحار، وبعد مرور 45 يوم من تغيبه، عثرت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة على جثته طافية أسفل كوبري المنيب، وتبين انتحاره بسبب صدور أحكام ضده.

وناقش عياد حالات الانتحار بين الشباب واستخدامهم طرق استعراضية لإنهاء حياتهم، مشيرا إلى أنه يجب على الآباء متابعة أبنائهم والتقرب منهم والاستماع لمشاكلهم للحد من تلك الظاهرة.