السودان يضع شروطا للعودة إلى محادثات سد النهضة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:38 م

التقى وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في مكتبه اليوم بالمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان ونائب مساعد وزير الخارجية لشرق أفريقيا والسودان براين هانت.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تطرق الجانبان خلال اللقاء لتطورات ملف سد النهضة ومساعي واشنطن في الوصول إلى اتفاق قانونيّ ملزم لجميع الأطراف في أقرب وقت ممكن.

وشدد الجانب السوداني على أهمية تنفيذ ما جاء في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدوليّ منتصف الشهر الحالي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وتشجيع دور المراقبين لتسهيل التفاوض.

وجدد وزير الري السوداني ياسر عباس، رفض بلاده الانخراط في أي محادثات حول سد النهضة لا تتضمن كل النقاط المتعلقة بالملء الأول والتشغيل على رأسها سلامة سد الروصيرص.

وتبادل الجانبان السوداني والأمريكي الرؤى بشأن الخطابات المتبادلة بين وزيري الري السوداني والإثيوبي خلال هذا الشهر، كما تطرقا للأضرار التي شكلها الملء الأحادي الثاني لسد النهضة، والتدابير التي قام بها السودان وكلفة ذلك في ظل غياب التنسيق وعدم تبادل البيانات.

وجدد الوزير السوداني رفض بلاده الانخراط في أي محادثات لا تتضمن كل النقاط المتعلقة بالملء الأول والتشغيل على رأسها سلامة سد الروصيرص وإجراء الدراسات البيئية والاجتماعية وتبادل المعلومات وجميع النقاط التي تندرج تحت التشغيل الآمن المستمر، إضافة إلى توضيح منهجية التفاوض لتفادي سلبيات الجولات السابقة.