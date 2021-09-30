بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وليبيريا وديا اليوم

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:29 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد ليبيريا وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم وتقام المباراة مساء اليوم الخميس دون مشاركة اللاعبين المحترفين وهو ما يعطي فرصة للنجوم المحليين لإثبات جدارتهم بتمثيل المنتخب

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد ليبيريا اليوم

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس وينقل بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد ليبيريا عبر موقع البوابة نيوز وهو أول إختبار للمدير الفني الجديد لمنتخب مصر كيروش.

وتأتي مباراة منتخب مصر ضد ليبيريا وديا اليوم وننقل بث مباشر لها بروفة لمواصلة تصفيات كأس العالم والتي يحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد ٤ نقاط خلف ليبيا المتصدر برصيد ٦ نقاط ويلتقي المنتخب المصري ضد نظيره الليبي ٨ أكتوبر القادم. مشاهدة البث المباشر لمباراة لمنتخب مصر ضد ليبيريا اليوم