نواب ونائبات قادمات: مصر تستغل جميع الموارد لإحداث تنمية شاملة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:31 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تستغل كافة الموارد المائية لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في كافة أرجاء الوطن، مشيدة بافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، وذلك وفقاً للمشروع القومى المتكامل للتنمية المستدامة بإنشاء شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء، فضلاً عن تدشين العديد من المشروعات التنموية الكبرى بتكلفة تتجاوز الـ 700 مليار جنيه خلال الـ6 سنوات الماضية.

وأضافت في بيان لها اليوم الخميس، أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ستساهم في استصلاح وتنمية جزء كبير جدا من أرض سيناء، وتعمل على زيادة الرقعة الزراعية هناك، وتشغيل عدد كبير من الشباب، الأمر الذي يعود بالنفع والإيجاب على الاقتصاد المصري، أن مصر حققت إنجازات كبيرة في هذا الملف الهام، وتسعى للاستفادة من كل قطرة مياه لتأمين الاحتياجات المائية.

وأكدت أن تنمية وتعمير أرض سيناء الغالية يمثل أولوية لدى الرئيس السيسي، وتابعت: "يبذل ما بوسعه لتنمية أرض سيناء الطاهرة التي كانت نسيا منسيا خلال العهود السابقة".