أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:19 م

استقرت أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، عند نفس مستوي أسعار ختام تداولات أمس الأربعاء، متأثرة باستقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1723 دولارا.

وسجل عيار 24 حوالي 868.5 جنيه، و بلغ سعر عيار 21 " الأكثر مبيعا و انتشارا في مصر" مسجلا 760 جنيها، وعيار 18 سجل 651.5 جنيه.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 508 جنيهات للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 6080 جنيها.

ووصل سعر أونصة الذهب "و تزن حوالي 30 جراما" 1723 دولارا.

ويترقب سوق الذهب المحلي والعالمي، الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وغير التصنيعي في الصين ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin في الصين والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة وهي عوامل و محركات تؤثر علي سعر الذهب.

كما سيتم إعلان القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا وفرنسا، والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وإعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو في الولايات المتحدة وخطابات لعدد من صنّاع السياسة بالفيدرالي الأمريكي ومؤشر تانكان التصنيعي وغير التصنيعي في اليابان.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.