سعر الدولار مساء اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 في السوق المحلي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:05 م

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مساء تداولات اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، نهاية تعاملات الأسبوع وذلك لدى البنك المركزي المصري وشركات الصرافة و البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية.

سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.



وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) سجل سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء ، و 15.75 جنيه للبيع.



فى بنك القاهرة وصل سعر الدولار الي 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.



و بلغ سعر الدولار فى بنك مصر 15.64 جنيه للشراء ، 15.74 جنيه للبيع.



اما فى البنك التجارى الدولى "cib"سجل سعر الدولار اليوم 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.



و بلغ سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.68 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.