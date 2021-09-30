جامعة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين بجوائز عام 2021

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 02:10 م

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس الجامعة، خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 28/9/2021 على منح جوائز الجامعة لعام 2021، وذلك على النحو التالى:

• جائزة الجامعة التقديرية فى المجال العلمى لكل من د. سامح على محمد عوض الأستاذ بكلية الزراعة، ود. أمينة عيسوى الأستاذ بكلية العلوم، ود. جيهان الصبروتى الأستاذ بكلية العلوم.

• جائزة الجامعة للتميز العلمى فى مجال الطبى لكل من د. طارق سعيد بلال الأستاذ بكلية الصيدلة ود. هدى أبو الفتوح حساب الأستاذ بكلية الطب.

• جائزة الجامعة للتميز العلمى فى المجال العلمى لكل من د. أحمد سمير سلطان الأستاذ بكلية العلوم، وأ.د صبحى حسن سلام الأستاذ بكلية الزراعة.

• جائزة الجامعة للتميز العلمى فى المجالات الإنسانية والعلوم الإجتماعية للدكتور حمدينه عبد القادر العوضى وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.

• جائزة الجامعة للتشجيع العلمى فى المجال الطبى لكل من: د. عمرو مصطفى محمد الحويط الأستاذ المساعد بكلية الصيدلـة، د. محمد طلب البسيونى المدرس بكلية الصيدلة. د. مروة حمدى بديع المدرس بكلية الصيدلة، د. هدى ماهر محمد المدرس بكلية الصيدلة.

• جائزة الجامعة للتشجيع العلمى فى المجال العلمى لكل من : د. أحمد فرج البيبانى الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، د. هدى عاطف الخنانى الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى، د. نرمين يوسف عباس المدرس بكلية الزراعـة.

• جائزة الجامعة للتشجيع العلمى فى المجال التربوى للدكتورة هبه جمال عبد الحليم السيد المدرس بكلية التربية النوعية.

كما وافق المجلس على منح فريق "أكوا فوتون أكاديمى" وفريق "توربيدو" وفريق " أليكس إيجلز بكلية الهندسة "جوائز الجامعة للإبداع العلمى والابتكار"، ووافق المجلس على منح جائزة الجامعة لأوائل خريجى كليات الجامعة للعام الجامعى 2019/2020.

ووافق المجلس على منح جائزة الجامعة للأبطال الرياضيين للطلاب الفائزين فى بطولات العالم والبطولات الأفريقية والعربية، وبطولة الجمهورية والجامعات فى الألعاب الرياضية المختلفة.

ووافق المجلس على منح شهادة تقدير وميدالية الجامعة التذكارية المذهبة للأساتذة الذين بلغوا سن الإحالة للمعاش لعام 2021 بكليات ومعاهد الجامعة، ووافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع الجامعة للنشر العلمى المتميز مع منح لقب "باحث جامعة الإسكندرية المتميز " فى تخصصه وذلك على النحو التالى :ـ

** فى مجال العلوم الزراعية:ـ

ـ أ.د مختار إبراهيم يوسف الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس الجامعة السابق.

مجال العلوم الطبيـة :ـ ـ د. محمد سامى صلاح الدين الأستاذ بكلية الطب.

• ووافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للتأليف العلمى :

• فى مجال العلوم الطبية د. أحمد سعيد فتح الله الأستاذ المساعد بكلية الصيدلـة.

فى مجال العلوم الأساسيـة : أ.د. فاطمة محمود السيد البواب الأستاذ بكلية العلـوم.