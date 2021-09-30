“J C 2033” تنظم احتفالية مسكونية تحضيرية للاحتفال بمرور 2000 عام على قيامة السيد المسيح

بدأ اليوم الخميس، الاحتفال الافتتاحي العالمي المسكوني والتي سيستمر حتى 2 أكتوبر القادم، والذي ينظمه هيئة “J C 2033” برعاية مجلس كنائس مصر، وذلك بمرور 2000 سنة على قيامة السيد المسيح وذلك في بيت مؤتمرات الانافورة بوادي النطرون .

وقال عماد سامي، سفير العالم العربي لـ"J C 2033"، في تصريح خاص لـ" البوابة نيوز" صباح اليوم الخميس، إن لقاء اليوم هو حدث عالمي احتفالي تحضيري للاحتفال بمرور 2000 سنة على قيامة السيد المسيح، وذلك في عام 2033 حول العالم أجمع وكل دولة ستحتفل في هذا العام بشكل يتناسب معها .

وكشف “سامي” عن برنامج اللقاء الاحتفالي مساء اليوم، والتي سوف تتناقله عدد من القنوات الفضائية المسيحية وبعض وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك، قائلاً : سوف يقدم كلمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نائباً عن قداسة البابا تواضروس الثاني الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس ، وكلمة الكاثوليك الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك نائبا عن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، القس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط كلمة الطائفة الإنجيلية نائبا عن الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ، الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي الأمين العام لمجلس كنائس مصر .

وتابع “سامي” : كما من المقرر أن نشهدا غدا فعاليات طول يوم الجمعة ، واللقاء الختامي يوم السبت بالمدرج الروماني في الأنافورة بوادي النطرون .