حزمة خدمات متكاملة تقدمها مؤسسة مصر الخير لأهالي مطروح

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 11:01 ص

قال أيمن أبو غالي، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة الإسكندرية ومطروح، إن هناك حزمة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها مؤسسة مصر الخير لأهالي مطروح بالتنسيق مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ومختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أبو غالي في تصريحات له علي هامش تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ونهاد مجدي مدير قطاع التعليم المجتعي بمؤسسة مصر الخير، مدرسة أولاد هيوب المجتمعية، أن مشاركة مصر الخير تتنوع ما بين خدمات تعليمية وصحية وإنسانية وغيرها خاصة في التجمعات الصحراوية.

وأشار إلي أن مؤسسة مصر الخير قامت بإنشاء 98 مدرسة تعليم مجتمعي بمحافظة مطروح تضم اكثر من 194 مسيرة تضم نحو 3777 طالبا وطالبة، منهم 1726 ذكور، و2051 من الإناث، وذلك لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم وتوفير تعليمية جيدة للطلاب بالقرب من محل إقامتهم، مضيفاً أنه تم إنشاء 97 بئراً نشو بعدد من قري مركز براني بمحافظة مطروح.

وقال مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة الإسكندرية ومطروح، إن قامت بدعم شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتجديد 3 سيارات متهالكة وعمل الصيانة اللازمة لنقل المياه للأهالي منطقة القطراني و القري المجاورة، و جاري إنشاء بئر تغذية لمحطة شماس ببراني ضمن أنشطة تطوير قرية قطراني.

وأضاف، أن في إطار المشروع القومي لتنمية الطفولة والذي تنفذه مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تم تطوير 51 حضانة بمحافظة مطروح.

وأوضح، أن المؤسسة ساهمت في ي توفير مستلزمات الزواج والأجهزة الكهربائية والمنزلية لـ50 عروسة، كما تم توزيع مواد غذائية تزويد بعض المستشفيات بمستلزمات طبية وأدوية ومواد تطهير وتعقيم وأجهزة تنفس صناعي، فضلاً عن المساهمة في رفع كفاءة بعض المنازل.