عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 09:35 ص

عاد السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة، فيليب إتيان، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بعد نحو أسبوعين من الغياب إثر الخلاف بين البلدين حول صفقة الغواصات الأمريكية مع أستراليا، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أمس الأول الثلاثاء، أن السفير الفرنسي فيليب إتيان سيعود إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مضيفا أن قرار أستراليا إلغاء صفقة الغواصات سيكون له تأثير محدود على فرنسا يقتصر على فقدان مئات الوظائف، موضحا أن الأزمة لن تغير استراتيجية فرنسا في منطقة الهندي-الهادئ.

ورفض إيتيان الرد على أسئلة الصحفيين فور وصوله إلى مطار دالاس الدولي في واشنطن يوم الأربعاء.

واستدعت الخارجية الفرنسية سفيرها في واشنطن في 17 سبتمبر الجاري، بعد يومين من إلغاء أستراليا عن اتفاق بقيمة 66 مليار دولار لشراء الغواصات من فرنسا لصالح شراكة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في إطار التحالف الأمني ​​الثلاثي المعروف باسم أوكوس، حيث وصفت فرنسا هذه الخطوة بأنها "طعنة في الظهر" كما استدعت سفيرها من أستراليا.

وقرر ماكرون في 22 سبتمبر، بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن هذه المسألة، إعادة إيتيان إلى واشنطن، كما ناقش وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان القضية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، مشيرًا إلى أن استعادة الثقة بين الدولتين "ستستغرق وقتًا وعملًا"، على حد تعبيره.