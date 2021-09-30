ads
الخميس 30 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. جامعة عين شمس تغلق باب التحويلات لكليات الجامعة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس عن موعد غلق باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2021/2022، حيث يغلق باب التحويلات اليوم الخميس 30 سبتمبر.

وأشارت الجامعة إلى أن التحويل سيكون من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة عين شمس على الـ  QR الموضح أدناه.

وتابعت: "البوابة الجامعة الإلكترونية للخدمات الطلابية تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، وتوفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية، وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب".
 

 

 

 