اليوم.. جامعة عين شمس تغلق باب التحويلات لكليات الجامعة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 07:45 ص

كشف قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس عن موعد غلق باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2021/2022، حيث يغلق باب التحويلات اليوم الخميس 30 سبتمبر.

وأشارت الجامعة إلى أن التحويل سيكون من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة عين شمس على الـ QR الموضح أدناه.

وتابعت: "البوابة الجامعة الإلكترونية للخدمات الطلابية تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، وتوفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية، وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب".

