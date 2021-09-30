اليوم.. مصر للطيران تنقل 9 آلاف راكب على متن 84 رحلة دولية وداخلية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 06:00 ص

تسير شركة مصر للطيران اليوم الخميس، 84 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنها ما يقرب من 9 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي الأربعاء، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 59 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، الكويت، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، كانو، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، عمَان، بغداد، البحرين، الخرطوم، لارناكا، برشلونة، ميونخ، بيروت، عنتيبي، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، أسمره، وجوهانسبرج)، بالإضافة إلى 21 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 9 آلاف راكب.

