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الخميس 30 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ثقافة

اليوم.. مسابقة "مصر جميلة بعيون ولادها" للتصوير الفوتوغرافي تعلن جوائزها

الدكتورة مى البطران
الدكتورة مى البطران
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تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الطيران المدنى، والدكتورة مى البطران، خبير التكنولوجيا وعلوم المستقبل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الإنسانية المستدامة، ينطلق حفل توزيع جوائز مسابقة "مصر جميلة بعيون ولادها للتصوير الفوتوغرافى" للعام الثانى.

يأتى ذلك فى مسرح الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، اليوم الخميس، وهى مسابقة لاكتشاف المواهب من 7 سنوات حتى سن 18 سنة فى مجال التصوير الفوتوغرافى، وتعبرعن جمال وطبيعة مصر الخلابة والسياحية والثقافية وعنصرها الإنسانى.
يذكر أن المسابقة هى الأولى من نوعها فى مصر، وتقام للعام الثانى، وتضم لجنة تحكيم مكونة من مجموعة من المصورين المصريين أصحاب الجوائز الدولية فى مجال التصوير الفوتوغرافى.
 

 

 

 