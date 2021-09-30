اليوم.. مجلس الأمن يعقد اجتماعًا حول كوريا الشمالية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 04:15 ص

قرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع اليوم الخميس، لبحث الأوضاع في كوريا الشمالية.

من جانبه، أعرب كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية عن استعداده لإحياء خط الاتصال الساخن مع الجارة الجنوبية اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل.

وأكد زعيم كوريا الشمالية رفضه لعرض أمريكي لإجراء مباحثات، واعتبره "غطاءً لسياسة عدائية".

ونقلت صحيفة "رودونج سينمون" الرسمية عن كيم قوله أمام "المجلس الأعلى للشعب" إنه "منذ تسلّمت الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها، فإنّ التهديد العسكري للولايات المتحدة وسياستها العدائية ضدّنا لم يتغيّرا على الإطلاق، لا بل أصبحا أكثر خداعًا".