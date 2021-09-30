اليوم.. تعليم الجيزة تكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:00 ص

تكرم مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021، أوائل الثانوية العامة 2021 وأوائل الدبلومات الفنية 2021، على مستوى محافظة الجيزة.

وشددت مديرية تعليم الجيزة على مديري عموم الإدارات التعليمية (إدارات أبو النمرس، والهرم، 6 أكتوبر، والدقي، وشمال الجيزة، والعمرانية، والحوامدية، والعياط، والوراق، وكرداسة، وجنوب الجيزة، وأوسيم، والشيخ زايد، والصف، ومنشأة القناطر، وأطفيح، وبولاق الدكرور) ومسئولي العلاقات العامة في كل إدارة، بضرورة إبلاغ الطلاب المقرر تكريمهم، مع السماح لكل طالب بحضور ولي أمره مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات.

وقالت مديرية التربية والتعليم، إن حفل تكريم أوائل الثانوية العامة 2021 وأوائل الدبلومات الفنية 2021 بالجيزة، سيتم تنظيمه في تمام العاشرة صباحا بمسرح مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمدرسة السعيدية الثانوية.