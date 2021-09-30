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الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

اليوم.. انتهاء تدريب 54 قيادة نسائية بالمحليات لتنمية مهاراتهن الإدارية

اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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يحتفل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس ، بانتهاء تدريب دورة تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذية النسائية وعددهن  54 سيدة من جميع المحافظات ، واستمرت الدورة التدريبية لمدة أسبوعين.

يأتي ذلك  فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية تمكين المرأة وتقديم الدعم الكامل لها والمساندة لتولى المناصب القيادية ، وفى إطار حرص وزارة التنمية المحلية على تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 وخاصة الأهداف التى تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.  