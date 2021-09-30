اليوم.. انتهاء تدريب 54 قيادة نسائية بالمحليات لتنمية مهاراتهن الإدارية

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:45 ص

يحتفل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس ، بانتهاء تدريب دورة تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذية النسائية وعددهن 54 سيدة من جميع المحافظات ، واستمرت الدورة التدريبية لمدة أسبوعين.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية تمكين المرأة وتقديم الدعم الكامل لها والمساندة لتولى المناصب القيادية ، وفى إطار حرص وزارة التنمية المحلية على تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 وخاصة الأهداف التى تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.