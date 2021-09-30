اليوم.. غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ10 مساء

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 05:30 ص

يبدأ اليوم الخميس تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى والورش وهى المواعيد المقررة حسب التوقيت الشتوي لفتح وغلق المحال التجارية وفق القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020.

وتأتي المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الخميس الأخير في شهر سبتمبر حتى يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل، وتم إقرار مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهي تزامنا مع أزمة فيروس كورونا لضبط العمل والحد من المخالفات وترشيد الاستهلاك والحد من التلوث والإزعاج مع استثناء أنشطة محددة من مواعيد الغلق منها البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والمخابز مع مراعاة مواعيد أسواق الخضار والفاكهة.

وفقًا للقرار اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية في مادته الأولى، فإنه يتم فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً شتاء وتتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 11 منتصف الليل شتاء.

ووفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق 12 صباحاً شتاء، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.