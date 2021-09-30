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الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

البورصة الفلسطينية تختتم تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.03%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت البورصة الفلسطينية يوم الأربعاء تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.03% ما يعادل 0.18 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 578.79 نقطة.
كما بلغت كمية الأسهم المتداولة 126،475 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 320،546.17 دولارًا نفذت من خلال 97 صفقة.

انخفاض بورصة فلسطينية