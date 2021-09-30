البورصة الفلسطينية تختتم تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.03%

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 01:39 ص

أغلقت البورصة الفلسطينية يوم الأربعاء تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.03% ما يعادل 0.18 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 578.79 نقطة.

كما بلغت كمية الأسهم المتداولة 126،475 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 320،546.17 دولارًا نفذت من خلال 97 صفقة.