أغلقت البورصة الفلسطينية يوم الأربعاء تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.03% ما يعادل 0.18 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 578.79 نقطة.
كما بلغت كمية الأسهم المتداولة 126،475 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 320،546.17 دولارًا نفذت من خلال 97 صفقة.
اقتصاد
البورصة الفلسطينية تختتم تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.03%
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أغلقت البورصة الفلسطينية يوم الأربعاء تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.03% ما يعادل 0.18 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 578.79 نقطة.
أغلقت البورصة الفلسطينية يوم الأربعاء تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.03% ما يعادل 0.18 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 578.79 نقطة.