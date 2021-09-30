الجمعة.. معرض الفنان أبانوب ملكي في ساقية الصاوي

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 12:42 ص

يقام يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر 2021 في تمام الساعة 6 مساء، أول معرض خاص للفنان أبانوب ملكي في ساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك.

وسبق وشارك أبانوب في العديد من المسابقات الفنية وفاز في بعضها مثل:

- المركز السادس علي مستوي محافظة الجيزة في مسابقة السادس من اكتوبر عام 2013

- المركز الرابع في مسابقة لمحات من الهند علي مستوي المدارس الحكومية عام 2014

- مسابقة تصميم طابع بريد عام 2015

- مركز في مسابقة الفنان أدم حنين المدرسية عام 2017

كما شارك في عدد من المعارض مثل:

المعرض الاقليمي الثالث لطوابع البريد بمركز الهناجر للفنون في عام 2015 بدار الاوبرا المصرية

المعرض الفني للانشطة المدرسية في عامي 2016&2017

معرض خريجي اكاديمية بلاد اند وايت عام 2017

معرض الفن حياة للتشكيليين العرب عام 2019 في قاعة صلاح طاهر بدار الاوبرا المصرية

أول معرض الكتروني افتراضي خاص " Ladies Portrait Sketches Gallery " باستخدام خاصية " 3D Visualization " علي منصات Facebook & Youtube عام 2020.