أولاف شولتز.. بعبع الحزب الاشتراكى لم يكن محبوبا في حزبه وأصبح الفائز الأول

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 10:43 م

انتهت الانتخابات الألمانية، ليبدأ الجدل ويزداد الترقب لاسم المستشار المقبل، والذى تحدده، على الأرجح، التحالفات مع حزب الخضر والحزب الديمقراطى الحر، اللذين جاءا فى الترتيب الثالث والرابع، لكن عدم حصول حزبى أرمين لاشيت، وأولاف شولتز على الأغلبية المطلقة، جعل من هذين الحزبين محط أنظار الجميع باعتبارهما «صانعى الملوك» على حد تعبير الصحافة الألمانية.

رغم أن الحزب الاشتراكى الديمقراطى وجه رسالة إلى حزب المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، تقول بوضوح: «يجب ألا يبقى فى السلطة». وحتى «شولتز»، الذى أدار حملته بهدوء، ارتفع صوته ليعلن أن لديه تفويضًا واضحًا لتشكيل حكومة.

من جانبه، قدم الكاتب الصحفى مايكل شليبن تحليلًا، يكاد يتوقع أن يكون أولاف شولتز هو المستشار المنتظر، دون أن يجزم بذلك صراحة، وذلك فى صحيفة «دى زيت» الألمانية: «كان أولاف شولتز فى يوم من الأيام بعبع الحزب الاشتراكى الديمقراطي. الآن هو الفائز، لكنه لا يزال أمامه أصعب مهمة».

«شولتز»، الذى لم يكن محبوبًا فى يوم من الأيام، والذى لم يكن الاشتراكيون الديمقراطيون يريدونه كزعيم للحزب فى عام ٢٠١٩ وكان يعاقبهم بانتظام فى مؤتمرات الحزب، أصبح الآن الفائز المشهور فى هذه الأمسية.. بعد كل الحملات الانتخابية المحزنة وغير الناجحة فى السنوات القليلة الماضية، أصبح لدى الحزب الاشتراكى الديمقراطى أخيرًا ما يحتفل به مرة أخرى.

خطط «شولتز» للنجاح. قبل أشهر، عندما كان الحزب الاشتراكى الديمقراطى لا يزال فى مكان ما بين ١٤ و١٦٪ فى استطلاعات الرأي، ظل يكرر بصوت حازم أنه يعمل ليصبح «المستشار الاتحادى لجمهورية ألمانيا الاتحادية». على الرغم من أنه طرح هذا الأمر بجدية كبيرة، إلا أن الكثيرين ممن سمعوه سخروا منه. بدا الأمر وكأنه مثابرة.

قبل فترة وجيزة من الانتخابات، كان الناخبون يلقون نظرة فاحصة على مجموعة المرشحين ثم يتحققون من قدرتهم على أن يصبحوا مستشارًا. لم يُبعد «شولتز» المواطنين بالخطب النارية أو الانفعالات الشديدة فى هذه الحملة الانتخابية. على العكس من ذلك، كان دائمًا يبدو عقلانيًا وواقعيًا وهادئًا. كان قادرًا أيضًا على تمييز نفسه عن المرشحين الآخرين لمنصب المستشار لأنه بدا أنه الأكثر خبرة والأكثر كفاءة والأكثر أمانًا. ولأنه ارتكب أقل عدد من الأخطاء.

شولتز، الذى كان سياسيًا بارزًا منذ عقود وشغل منصب نائب المستشار لما يقرب من أربع سنوات، يعرف كل القوانين وجميع الجهات الفاعلة وكل الديناميكيات، وهو ينقل هذا الشعور أيضًا للناخبين. خلال الحملة الانتخابية، ظل يتحدث عن الإجراءات التى يريد إطلاقها وتسريعها.

بالإضافة إلى ذلك، هناك الانضباط الكبير الذى كان يميز شولتز فى الحملة الانتخابية، وحتى أنه أثار إعجاب النقاد السابقين.