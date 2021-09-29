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الخميس 30 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

مشاهدة بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مانشستر يونايتد ضد فياريال

مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد اليوم
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تتوجه أنظار محبي الكرة الأوروبية صوب ملعب أولد ترافورد اليوم الأربعاء،  والذي يستقبل مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره فياريال الإسباني، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية ضمن المجموعة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، ويقدم لكم موقع البوابة نيوز خدمة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفياريال بث مباشر في «التشامبيونزليج».

موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم ضد فياريال 

وتنطلق  مباراة مانشستر يونايتد وفياريال، هو التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، بينما ستنقل عبر شاشة beIN Sports 3 HD Premium، بتعليق التونسي عصام الشوالي، كما تبث أيضا عبر beIN Sports Connect.

ويأمل أصحاب الأرض والجمهور في مصالحة جمهورهم بعدما تعرضوا لأول خساراة في تاريخ افتتاح مشوارهم في البطولات الأوروبية أمام بويز السويسري بنتيجة هدفين لهدف، بينما يأمل بطل إسبانيا في العودة من إخفاقه أمام أتلانتا في المباراة الإفتتاحية بعد تعرضه لتعادل بهدفين لكل فريق.
ويلعب الشياطين الحمر اللقاء وهو يتذيل  ترتيب المجموعة السادسة بدون رصيد، علي الجهة الأخري يحتل فياريال المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة،ويأتي خلف يونج بويز السويسري صاحب الصدارة برصيد 3 نقاط،بينما أتالانتا يأتي ثالثا بنقطة واحدة
 

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