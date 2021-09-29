البابا تواضروس يستقبل الأنبا أرسانيوس

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:33 م

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، حيث عرض على قداسة البابا عددًا من أمور الخدمة الرعوية بالإيبارشية.

كما استقبل قداسته في المقر البابوي بالقاهرة اليوم ايضا، الأنبا بيتر أسقف إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكنتاكي، بالولايات المتحدة الأمريكية، تم خلال اللقاء مناقشة موضوعات خاصة بالعمل الرعوي بالإيبارشية.

ومن المقرر ان يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدون حضور وتذاع العظة عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي .