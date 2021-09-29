بالصور.. «البوابة نيوز» توقع اتفاقية تعاون مع المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 02:20 م

في إطار التعاون المشترك مع كليات ومعاهد الإعلام، وقعت مؤسسة "البوابة نيوز"، اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال مدينة الثقافة والعلوم بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين في المجالات الإعلامية والصحفية التخصصية ذات الاهتمام المشترك بشكل يرسخ العلاقة بين الجانبين ويضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء لتدريب الطلاب واكتسابهم المهارات المتنوعة فى فنون الكتابة الصحفية والتحقيقات التليفزيونية وكل ما يتعلق بالصحافة الرقمية

وقّع الاتفاقية كل من الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم علي رئيس التحرير التنفيذي لـ"البوابة نيوز" والأستاذ الدكتور عادل فهمي عميد المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال مدينة الثقافة والعلوم، بحضور كل من الكاتب الصحفي إسلام عفيفي مستشار تحرير البوابة والأستاذة الدكتورة حنان القاضي رئيس قسم الصحافة ووكيل المعهد والاستاذ الدكتور وائل قنديل رئيس تحرير اوراق اكتوبر والاستاذ الدكتور سامح فوزي والاستاذة الدكتورة إكرام محمود والدكتور إيمن عبد الله صقر ونخبة من طلاب المعهد وطالباته.

تهدف الإتفاقية إلى إعداد وتأهيل وتدريب طلاب المعهد من أجل تمكين الطلاب من استخدام التكنولوجيات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الإعلامى والصحفي وخلق محتوى تفاعلى رقمى جذاب للقارئ يتواكب مع التطور التكنولوجي العالمى في مجال الإعلام والصحافة كما يأتى التوقيع فى ضوء سعى مؤسسة البوابة الصحفية فى نشر الوعى الصحيح لدى المواطنين وخدمة المصلحة الوطنية.

واتفق الطرفان علي تبادل المصالح والتنسيق والتكامل في مجال التدريب الصحفي ومنح الشهادات للمتدربين.

ويهدف التعاون بين الطرفين إلى النهوض برفع كفاءة الطلاب وإتاحة الفرصة لدراسة العلوم والفنون المتطورة والحديثة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وعلى أيدي المتخصصين في شتى المجالات.

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية

�البوابة نيوز� توقع اتفاقية تعاون مع المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال

�البوابة نيوز� توقع اتفاقية تعاون مع المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال

�البوابة نيوز� توقع اتفاقية تعاون مع المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال

�البوابة نيوز� توقع اتفاقية تعاون مع المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال

�البوابة نيوز� توقع اتفاقية تعاون مع المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال

�البوابة نيوز� توقع اتفاقية تعاون مع المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال

�البوابة نيوز� توقع اتفاقية تعاون مع المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال

�البوابة نيوز� توقع اتفاقية تعاون مع المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال

�البوابة نيوز� توقع اتفاقية تعاون مع المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال