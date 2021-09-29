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الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

"الكهرباء": جار الانتهاء من أعمال الربط لبدء مشروع ضخم بين مصر والسعودية

الكهرباء
الكهرباء
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قال الدكتور أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء، إن الدولة المصرية تسعى إلى موقف إيجابي وتاريخي فيما يتعلق بالكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا الموقف لم يكن ليحدث لولا رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي والدعم الكبير الذي أعطاه لقطاع الكهرباء، وهو ما ساعد على وجود احتياطي كبير من إنتاج الكهرباء بالدولة المصرية.

وأضاف "حمزة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الدولة تقوم بتطوير ودعم الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، ومن هنا ظهرت رؤية الرئيس في جعل مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة، وأصبح هناك خطوط ربط بين الدولة وبعض الدول الأخرى، ومنها الأردن وليبيا والسودان.

وتابع، أنه جار الانتهاء من أعمال الربط لبدء إنشاء مشروع ضخم بين مصر والسعودية، موضحًا أن هناك مشروع أيضًا للربط الكهربائي بين مصر وقبرص تاريخي.

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