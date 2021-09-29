رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل المجمع الطبي للأطفال بالمدينة الطبية الجديدة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 10:36 ص

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء العمل علي مشروع المجمع الطبي للأطفال (مستشفى أبو الريش الجديدة) بأرض المنطقة الاستثمارية للجامعة في 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أن إنشاء مجمع طبي للأطفال يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصري وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع.

وقال الدكتور الخشت: إن أطفال مصر هم المستقبل وتوليهم الدولة أهمية قصوى في توفير الرعاية الصحية لهم، فقد كان لهذا المشروع أولوية وأهمية قصوى، مؤكدًا أن مشروع إنشاء المجمع الطبي للأطفال (مستشفى أبوالريش الجديدة) أكبر مشروع يقدم الرعاية الصحية للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض.

وكشف الدكتور الخشت أن المشروع سيقام علي مساحة 88000 متر مسطح ويتكون من مبنى المستشفى الرئيسي، وفندق لإقامة أهالي المرضى، ومركز التدريب ومعهد التمريض، وسكن الأطباء والتمريض، بالاضافة إلى مبنى الخدمات الاول مخصص لغرف التكييف والمبني الثاني مخصص لمحطة الغازات والغلايات، مؤكدًا أن المشروع مكمل لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني لزيادة السعة السريرية بما يزيد عن ثلاثمائة سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وأسرة رعاية مركزة وحضانات.