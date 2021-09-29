تراجع جديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 10:21 ص

بدأت أسعار الذهب تتراجع من جديد بعد استقرار دام عدة أيام، حيث تراوح عيار 24 اليوم الأربعاء من 869 جنيها إلى 871 جنيها للجرام.

وسجل عيار 22 نحو 796 جنيها للجرام فيما تراوح سعر عيار 21 من 760 إلى 762 جنيها للجرام، وعيار 18 سجل 652 جنيها للجرام، ومن المتوقع أن الذهب يواصل تراجعه الأيام المقبلة.

وسجل عيار 14 507 جنيهات للجرام، وجاء سعر عيار 12 نحو 434 جنيها للجرام وسجلت الأونصة27,013 إلى 27,084 ، بينما تراوح الجنيه الذهب بين 6,080 إلى 6,096 جنيها وسجل الكيلو 882,286 إلى 884,571

وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار.