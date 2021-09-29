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الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

دولار
دولار
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استقر سعر صرف الدولار في بداية تعاملات الأربعاء، وسجل أعلى سعر له في البنوك التالية: (أبوظبي الإسلامي - MIDBANK - الأهلي الكويتي) عند مستوى 15.68 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع. 

 وسجل أقل سعر لصرف الدولار في البنوك التالية: (الأهلي المصري - مصر) عند مستوى 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع.  

ويذكر أن سعر صرف الدولار استقر في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء ا، وسجل أعلى سعر في بنوك (أبوظبي الإسلامي - MIDBANK - الأهلي الكويتي) عند مستوى 15.68 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع، وسجل أقل سعر في بنوك (الأهلي المصري - مصر) عند مستوى 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع.

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