استقرار أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 10:16 ص

استقر سعر صرف الدولار في بداية تعاملات الأربعاء، وسجل أعلى سعر له في البنوك التالية: (أبوظبي الإسلامي - MIDBANK - الأهلي الكويتي) عند مستوى 15.68 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في البنوك التالية: (الأهلي المصري - مصر) عند مستوى 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع.

ويذكر أن سعر صرف الدولار استقر في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء ا، وسجل أعلى سعر في بنوك (أبوظبي الإسلامي - MIDBANK - الأهلي الكويتي) عند مستوى 15.68 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع، وسجل أقل سعر في بنوك (الأهلي المصري - مصر) عند مستوى 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع.