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الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 29 سبتمبر

عملات
عملات
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استقرت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي : 

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 15.6601 جنيه للشراء، مقابل 15.7581 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 18.3208 جنيه للشراء، مقابل 18.4417 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو:  21.4575 جنيه للشراء، مقابل 21.5948 جنيه للبيع.

إما  الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 16.8806 جنيه للشراء، مقابل 16.9935 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ 100 ين يابانى نحو: 14.1146 جنيه للشراء،  مقابل 14.2067 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 2.4226 جنيه للشراء، مقابل 2.4382  جنيه للبيع. 

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فقد استقرت الأسعار سعر الريـال السعودي نحو : 4.1748 جنيه للشراء، مقابل 4.2011 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدينار الكويتي نحو:  51.9287 جنيه للشراء، 52.3889 جنيه للبيع.

وأخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو  : 4.2630 جنيه للشراء ، مقابل 4.2905  جنيه للبيع.

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