استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 29 سبتمبر

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 10:18 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي :

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 15.6601 جنيه للشراء، مقابل 15.7581 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 18.3208 جنيه للشراء، مقابل 18.4417 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو: 21.4575 جنيه للشراء، مقابل 21.5948 جنيه للبيع.

إما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 16.8806 جنيه للشراء، مقابل 16.9935 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ 100 ين يابانى نحو: 14.1146 جنيه للشراء، مقابل 14.2067 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 2.4226 جنيه للشراء، مقابل 2.4382 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فقد استقرت الأسعار سعر الريـال السعودي نحو : 4.1748 جنيه للشراء، مقابل 4.2011 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو: 51.9287 جنيه للشراء، 52.3889 جنيه للبيع.

وأخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 4.2630 جنيه للشراء ، مقابل 4.2905 جنيه للبيع.