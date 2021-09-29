ads
الأربعاء 29 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

البنك الدولي يدعم موريتانيا بقيمة 30 مليون دولار

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي إن بلاده ستحصل على دعم مالي من البنك الدولي بقيمة 30 مليون دولار.

وأضاف أن هذا المبلغ يعتبر الدفعة الأولى من مبلغ إجمالي يصل إلى 90 مليون دولار سيدفعها البنك الدولي، كهبات دعما للميزانية على مدى سنوات 2019 -2020 -2021.

وأشار إلى أن هذا الدعم، يمثل الدفعة الثالثة من برنامج الدعم المباشر للميزانية الذي استفادت منه موريتانيا لأول مرة سنة 2017 بمبلغ 26 مليون دولار كما استفادت سنة 2018 من مبلغ مماثل.

ووقعت موريتانيا في 2017 برنامجا اقتصاديا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 168 مليون دولار يمتد على ثلاث سنوات.