البنك الدولي يدعم موريتانيا بقيمة 30 مليون دولار

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 07:43 ص

قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي إن بلاده ستحصل على دعم مالي من البنك الدولي بقيمة 30 مليون دولار.

وأضاف أن هذا المبلغ يعتبر الدفعة الأولى من مبلغ إجمالي يصل إلى 90 مليون دولار سيدفعها البنك الدولي، كهبات دعما للميزانية على مدى سنوات 2019 -2020 -2021.

وأشار إلى أن هذا الدعم، يمثل الدفعة الثالثة من برنامج الدعم المباشر للميزانية الذي استفادت منه موريتانيا لأول مرة سنة 2017 بمبلغ 26 مليون دولار كما استفادت سنة 2018 من مبلغ مماثل.

ووقعت موريتانيا في 2017 برنامجا اقتصاديا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 168 مليون دولار يمتد على ثلاث سنوات.