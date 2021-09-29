اليوم.. كيري يبدأ جولة أوروبية للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:54 ص

يقوم جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ بجولة أوروبية اليوم تستمر حتى 6 أكتوبر المقبل تشمل كلا من سويسرا وإيطاليا وفرنسا.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذه الجولة تستهدف المشاركة في الجهود الرامية في مواجهة الأزمة المناخية العالمية قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي والمقرر ما بين 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر المقبلين في جلاسجو بالمملكة المتحدة.

وأشار المتحدث إلى أن كيري سيلتقي في جنيف بسويسرا يوم 29 سبتمبر مع قادة الأعمال لبحث دور القطاع الخاص في تقديم تقنيات نظيفة لمواجهة الأزمة المناخية، وفي ميلانو بإيطاليا ما بين 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر يحضر اجتماعا تحضيريا لمؤتمر الأمم المتحدة.

وذكر أنه في العاصمة الفرنسية باريس يحضر كيري في الفترة بين 3 و6 أكتوبر القادم اجتماعا بقصر الإليزيه حول حشد التدفقات المالية لمواجهة الأزمة المناخية كما سيحضر اجتماعا وزاريا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان " القيم المشتركة: بناء مستقبل أخضر للجميع".