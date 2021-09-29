اليوم.. محاكمة 189 متهمًا بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 07:15 ص

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، محاكمة 189 متهما بينهم 11 موظفا بالتأمينات الاجتماعية فى الزقازيق، بتهمة الاستيلاء على 7 ملايين جنيه.

تعود أحداث القضية رقم 6069 لسنة 2021 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة رقم 7 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة، عندما أحال المستشار السيد الحسينى، المحامى العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، 189 بينهم 11 موظفا بمكتب التأمينات الاجتماعية بالزقازيق.

تبين من أمر الإحالة قيام المتهمين من الأول إلى الحادي عشر بصفتهم موظفين عموميين موظفى بمكتب التأمينات بالزقازيق ومسئولة إدخال ومراجعة البيانات على منظومة الحاسب الآلي فى الفترة من عام 2009 إلى 2017، سهلوا للمتهمين من 14 وحتى 189 بغير وجه حق وبنية التملك على أموال تقدر بـ7 ملايين جنيه وهى أموال مملوكة لجهة عملهم.

اصطنع المتهمون استمارات اشتراك مؤمن عليه وإخطار انتهاء اشتراك مؤمن عليه س1 وس6، للمتهمين من 14 وحتى 189 يفيد استحقاقهم لصرف مبالغ معاشات من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص التابع لجهة عملهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية والكترونية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة،وأفادت تحريات الرقابة الإدارية صحة الواقعة وقيام المتهمين بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.