اليوم.. الحزب الحاكم في اليابان يختار زعيمًا جديدًا ورئيسًا للوزراء

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:44 ص

يعتزم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم باليابان اليوم الأربعاء انتخاب زعيم جديد للحزب - ورئيس للوزراء - ليخلف يوشيهيدي سوغا، الذي تنحى بشكل أساسي بسبب تعامله مع فيروس كورونا والقرار الذي لا يحظى بشعبية بالمضي قدمًا في استضافة دورة الألعاب الأولمبية.

ويتنافس أربعة مرشحين في الانتخابات، من بينهم امرأتان، حيث ترغب وزيرة الداخلية السابقة المحافظة القوية سناي تاكايشي والوزيرة السابقة الأكثر ليبرالية للمساواة بين الجنسين، سيكو نودا، أن تصبح أول امرأة تشغل منصب رئيس الحكومة في اليابان.

وتتنافس المرأتان ضد تارو كونو، وزير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، الذي يعتبر المرشح الأوفر حظا، ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا.