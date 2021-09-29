إعلان جزيرة "لا بالما" الإسبانية منطقة منكوبة بسبب الحممم البركانية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:17 ص

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم جزيرة "لا بالما" التابعة لها فى المحيط الأطلسى منطقة منكوبة بسبب الحمم البركانية، وذكرت تقارير صحفية أن الحكومة في مدريد قدمت في هذا الإطار 10.5 مليون يورو مساعدات طارئة للمتضررين في الجزيرة الواقعة فى الكنارى لإسكان وتأمين نفقات الأشخاص الذين تعرضت منازلهم للتدمير بسبب الحمم البركانية.

وتعرض 600 مبنى للاحتراق وسوي بالأرض حتى الآن بسبب تدفق الحمم الحارقة، وانخفض عدد الأشخاص الذين أُجلوا بشكل طفيف ليصل إلى 5600 شخص، بعد السماح لبعض السكان بالعودة إلى منازلهم، بينما بقى حظر تجول في أربع مناطق قريبة يبلغ مجموع سكانها حوالي 300 نسمة.



