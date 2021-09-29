ads
الأربعاء 29 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة التعليمية

غدًا.. آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية بموقع التنسيق الإلكتروني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يغلق غدا الخميس موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات بالعام الجامعى 2021 /2022، وذلك بعد أن أعلنت  وزارة التعليم العالي مد فترة تنسيق الشهادات الفنية حتى مساء الخميس الموافق 30 سبتمبر الجارى.

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أكد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أى شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.
 

 

 