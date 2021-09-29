غدًا.. آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية بموقع التنسيق الإلكتروني

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:09 ص

يغلق غدا الخميس موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات بالعام الجامعى 2021 /2022، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي مد فترة تنسيق الشهادات الفنية حتى مساء الخميس الموافق 30 سبتمبر الجارى.

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أكد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أى شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.

