تفاصيل فيديو انحراف سيارة ميكروباص واصطدامها بسيدتين بالشرقية

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:06 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله انحراف سيارة ميكروباص واصطدامها بسيدتين بالشرقية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله انحراف سيارة "ميكروباص" واصطدامها بسيدتين بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية.

بالفحص تم تحديد السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو، وتبين أنها سيارة ميكروباص قيادة (سائق – مقيم بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان)، وإصطدامها بكل من ( ربة منزل، نجلتها – مقيمتين بذات الدائرة) أثناء جلوسهما على الرصيف بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، بسبب حدوث عطل بمكابح السيارة، ونتج عن ذلك إصابتهما بكسور وسحاجات، وتم نقلهما للمستشفى بمعرفة السائق لتلقى العلاج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وقائدها، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وأضاف بحدوث عطل مفاجئ بمكابح السيارة أدى إلى انحرافها والاصطدام بهما، ولم يتمكن من مفاداتهما.. وبسؤال كل من (نجل الأولى، وزوج شقيقة الأولى) أيدا ما جاء بالفحص، ولم يتهما أو يشتبها جنائيًا فى الحادث، وأنهما لم يقوما بتحرير ثمة محاضر بالواقعة، وأيدا رغبتهما بالتنازل والتصالح مع السائق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

