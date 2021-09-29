أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.53 % ليصل إلى 7246.48 نقطة.
فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 2.8 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 22 أخرى، واستمرار أسهم 9 شركات على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على تراجع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.53 % ليصل إلى 7246.48 نقطة.
أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.53 % ليصل إلى 7246.48 نقطة.