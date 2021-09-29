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الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على تراجع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.53 % ليصل إلى 7246.48 نقطة.
فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 2.8 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 22 أخرى، واستمرار أسهم 9 شركات على ثبات.

بورصة تونس